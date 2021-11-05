Тиктокерша записала провокационное видео около Кул-Шарифа. Ее потребовали наказать

Тиктокерша Дарья П. записала видео на фоне казанской мечети Кул-Шариф. Ролик вызвал возмущение, так как вместо главной мусульманской святыни Татарстана она крупным планом снимала свои ягодицы, обтянутые лосинами. На нее подписано 39,7 тысяч фолловеров.

Как сообщил KazanFirst, жители Казани отреагировали на видео негативно. Они также отыскали другие аккаунты девушки в соцсетях, где она публиковала снимки в нижнем белье. Возмущенные пользователи сразу предположили, что способ заработка тиктокерши выходит за грани приличий.

Казанцы обвинил ее в неуважении в культуре и традициям. Некоторые предложили применить к ней статью об оскорблении чувств верующих.

Нашлись и защитники, которые заявили, что в России сейчас столько религиозных строений, что где ни сфотографируйся, везде будет церковь или мечеть. Тем более, что на красивых женщин приятно смотреть.

Сейчас тиктокерша провокационное видео удалила.

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