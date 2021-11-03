Порноактрису Риту Фокс арестовали за фото с приспущенными штанами на фоне Кремля

В пресс-службе Тверского суда сообщили, что порноактрису Риту Фокс действительно арестовали на 14 суток. Она сфотографировалась на фоне Кремля с приспущенными штанами, хотя голой при этом не была.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ксения Дамова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», — передало РИА «Новости» слова представителя суда.

Порноактриса, известная в соцсетях под псевдонимом Рита Фокс, выложила фото на своей станице и сообщила, что ее, вероятно, за это привлекут к ответственности. При этом девушка подчеркнула, что это все равно того стоило.

В среду в своем Telegram-канале она сообщила, что ее все-таки арестовали за мелкое хулиганство. В МВД тогда информацию не подтвердили, заявив, что процессуального решения пока нет. Но уточнили, что личность девушки устанавливается. Не исключено, что своими действиями модель добивалась привлечения внимания, чтобы сделать свои соцсети еще популярнее.