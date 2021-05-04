«Тиктокер с березы» собрался баллотироваться в депутаты Омской области

Алексей Дудоладов, который в TikTok известен как «Леха из деревни», захотел баллотироваться в Заксобрание Омской области от КПРФ. Он отметил, что лучше многих понимает проблемы жителей деревень региона — из-за плохого интернета дома ему приходилось залезать на березу, чтобы общаться по видеосвязи с преподавателями института.

Об этом Дудоладов рассказал изданию «Подъем».

«Я, как никто другой, понимаю, какие проблемы интересуют жителей деревенских населенных пунктов. Я умею отстаивать свою точку зрения и смогу постоять за людей, которые попадают в трудные ситуации», — отметил он.

Тиктокер уточнил, что не собирается ничего обещать: люди уже устали от депутатов, которые забывают про свои предвыборные обещания. Вместо этого Алексей планирует помогать жителям отстаивать свои права. Он также перечислил основные проблемы в деревнях Омской области. В их числе оказались жилье, дороги, медицина и интернет.

«Основные проблемы в деревнях — это жилье, наш чудо-интернет, проблемы с врачами. Можно было бы запустить какую-то комплексную машину, которая ездила бы по деревням и делала бы диагностику», — подчеркнул он.

«Леха из деревни» завел аккаунт в TikTok летом прошлого года. Он рассказал, что проводил прямые эфиры сидя на березе — только там получалось поймать нормальный сигнал и воспользоваться интернетом. Однако широкую известность тиктокер получил в конце прошлого года, когда обратился к губернатору Омской области.

Алексей рассказал, что вынужден каждый день залезать на березу, чтобы выйти на связь с преподавателями Омского института водного транспорта. Из-за пандемии студентов перевели на домашнее обучение, но интернет по-прежнему не работал.