«Тиктокер с березы» объяснил, зачем пошел в депутаты Омской области

Тиктокер из Омской области Алексей Дудоладов объяснил, почему решил баллотироваться в депутаты. Этот статус позволит ему эффективнее решать проблемы жителей округа. Однако от блогерской деятельности он отказываться не будет — она поможет добиваться решения поставленных задач.

Об этом Дудоладов рассказал «360». Он уточнил, что будет баллотироваться в Заксобрание Омской области от партии КПРФ. Выдвигаться тиктокер будет в 14-м округе.

«Депутатский статус для меня — это дополнительная возможность решать проблемы, влиять на ситуацию, а не стоять в стороне. Я, как никто другой, знаю, какие проблемы интересуют жителей округа, в который я собираюсь баллотироваться», — пояснил Дудоладов.

Он уточнил, что большинство жителей округа узнали про него после того, как он стал активно вести TikTok в прошлом году. Алексей пояснил, что важную роль сыграло освещение проблемы с интернетом в его деревне. Он отметил, что этот резонансный ролик разлетелся по всему миру, — благодаря ему про блогера услышали не только в его регионе, но и в других странах.

«Блогерская деятельность мне помогает поднимать различные проблемы и добиваться их решения. Если я стану депутатом, я буду вести полный отчет в своих социальных сетях. Чтобы люди видели ту работу, которую я выполняю», — подчеркнул Дудоладов.

В прошлом году Дудоладов пожаловался на проблемы с интернетом: из-за перевода на удаленку во время пандемии студенты должны были общаться с преподавателями по видеосвязи. Однако сеть можно было поймать только на березе, в доме студента интернет не работал.