Тиктокер прокатил полуголых девушек на крыше BMW

Блогера, который проехался с полуголыми девушками на крыше своего BMW X5, оштрафовали в Чебоксарах. Видео с заездом тиктокера опубликовал сайт «PrоГород».

В ролике по набережной медленно едет черный BMW с прицепом, в котором стоит группа раздетых девушек. Еще одна пассажирка в купальнике танцует на крыше иномарки под громкую музыку.

«Наблюдали такую картину: танцующие девушки в купальниках на крыше машины и в прицепе. Мало того, возникает вопрос безопасности подобных развлечений, так еще хочется отметить, что не всем гуляющим приятно наблюдать такое», — поделился размышлениями свидетель.

По словам очевидцев, авто остановили сотрудники ГИБДД. В отношении водителя составили семь административных протоколов. Также за свое поведение ответит девушка, танцевавшая на крыше внедорожника.

Один из организаторов заявил, что компания просто захотела развеселить людей. Молодые люди посчитали, что никто не покажет такое шоу, кроме них.

Ранее тиктокер помыл ноги в аппарате с антисептиком для рук в московском метро.