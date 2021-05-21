Тиктокер решил помыть ноги антисептиком для рук в метро Москвы. Видео

Еще один блогер решил собрать лайки на дурной выходке. Тиктокер помыл ноги в аппарате с антисептиком для рук, установленным в метро Москвы. Ролик он выложил на своей странице в соцсети.

Молодой человек решил воспользоваться антисептиком нестандартным образом. На кадрах можно наблюдать, как он поднимает правую ногу в аппарат и протирает ее антисептиком, а затем повторяет те же нехитрые манипуляции с левой ногой.

За сутки ролик набрал уже почти тысячу лайков и свыше 150 тысяч просмотров. А вот комментариев под видео совсем нет — тиктокер по какой-то причине их отключил. Очевидно, такую санитарную находчивость тиктокера оценили бы далеко не все. Особенно те, кому приходится использовать эти антисептики в метро по назначению.

В начале недели в Петербурге двое мужчин напали на тиктокеров в колготках, которые снимали ролик на детской площадке. На блогеров напали отец и сын. Сначала они сделали им замечание, но в ответ тиктокеры в экстравагантных нарядах начали грубить. Один из участников потасовки рассказал «360», что драку затеяли блогеры.