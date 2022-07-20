Приложение TikTok реорганизовывает бизнес и постепенно уходит с западного рынка. Компания планирует сосредоточиться в Азии, сообщило китайское агентство экономической информации «Цайлянь» со ссылкой на источники в компании ByteDance (владелец соцсети).

Акцент TikTok хочет сделать на Индии, Малайзии, Таиланде, Японии, Южной Корее и Ближнем Востоке. В других регионах деятельность будут сокращать. Особенно это касается США, Евросоюза и Великобритании.

В этих регионах перестали набирать новых сотрудников. А в некоторых странах вообще начали увольнять работников.

В России соцсеть не работает с начала марта. Российские пользователи не могут выкладывать видео и проводить стримы. В конце апреля приложение пропало из App Store.

На днях TikTok расплывчато ответил на вопрос, собирается ли соцсеть возвращаться в Россию.