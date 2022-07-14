TikTok расплывчато ответил на вопрос о возможности возвращения в Россию

Социальная сеть TikTok не подтвердила пока информации о том, что может вернуться в Россию в сентябре. Россияне по-прежнему не могу размещать на платформе видео.

«В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена», — заявили представители компании «360».

Но соцсеть по факту не опровергла сообщение источника «360», а дала весьма расплывчатый комментарий.

Ранее близкий к компании источник «360» заявил, что TikTok возобновит свою работу в России с 27 сентября. Сервис перестал принимать видео от россиян в начале марта, также граждане РФ с того времени не могут проводить стримы. Приложение в конце апреля и вовсе пропало из российского App Store.