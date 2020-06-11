Тесты на COVID-19 у ликвидаторов в Норильске оказались отрицательными
Процесс взятия проб организовал краевой Минздрав, уточнил специалист по взаимодействию со СМИ оперштаба ликвидации ЧС Павел Винаков. Его слова привело РИА «Новости».
«Вчера результаты были изначально в устном порядке о том, что ни одна из проб не подтвердилась», — сказал Винаков.
Письменное заключение в оперштабе получили 11 июня. Все специалисты здоровы. Они продолжают работу по ликвидации последствий разлива топлива в круглосуточном режиме.
Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян поблагодарил Минздрав Красноярского края за организацию исследований.
Винаков добавил, что пробы брали и у сотрудников штаба администрации Норильска, и у тех, кто работает непосредственно на месте ЧС.
Из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 20 тонн топлива. В Росприроднадзоре считают, что у емкости оторвалось дно. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. К ликвидации последствий аварии привлекли свыше 680 человек.