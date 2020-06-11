Тесты на COVID-19 у ликвидаторов в Норильске оказались отрицательными

Специалистов, занятых в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, проверили на коронавирус. Результаты тестов на COVID-19 у них оказались отрицательными.

Процесс взятия проб организовал краевой Минздрав, уточнил специалист по взаимодействию со СМИ оперштаба ликвидации ЧС Павел Винаков. Его слова привело РИА «Новости».

«Вчера результаты были изначально в устном порядке о том, что ни одна из проб не подтвердилась», — сказал Винаков.

Письменное заключение в оперштабе получили 11 июня. Все специалисты здоровы. Они продолжают работу по ликвидации последствий разлива топлива в круглосуточном режиме.

Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян поблагодарил Минздрав Красноярского края за организацию исследований.

Винаков добавил, что пробы брали и у сотрудников штаба администрации Норильска, и у тех, кто работает непосредственно на месте ЧС.

Из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 20 тонн топлива. В Росприроднадзоре считают, что у емкости оторвалось дно. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. К ликвидации последствий аварии привлекли свыше 680 человек.