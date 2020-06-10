Росприроднадзор назвал предположительную причину разлива топлива в Норильске

Около 200 тонн топлива вылилось из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске из-за просадки бетонной площадки, на которой он установлен. У резервуара оторвалось дно. Об этом по результатам осмотра сообщил Росприроднадзор.

«Предположительной причиной пролива нефтепродуктов, начавшегося у основания резервуара № 5 АО „НТЭК“, стала просадка бетонной площадки, на которой установлен данный резервуар, что привело к отрыву его дна от боковых стенок», — говорится в документе о приостановке эксплуатации всех резервуаров АО «Норильско-Таймырской энергетической компании».

На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла утечка топлива из резервуара. Из-за аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. На ликвидации последствий аварии сейчас трудится 681 человек.

Спасатели уже вывезли около 30 тысяч тонн загрязненного грунта и собрали около девяти тысяч кубометров воды с топливом