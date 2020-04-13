Роспотребнадзор определит, кто из москвичей «неуязвим» к коронавирусу

Специалисты Роспотребнадзора с 14 апреля начнут тестирование, которое определит, кто из жителей Москвы имеет иммунитет к коронавирусу. В первую очередь проверку пройдут врачи.

О грядущих тестах сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости». По ее словам, специалисты проверят, насколько жители столицы защищены от коронавируса. Основное внимание уделят медицинским работникам — они первые пройдут тестирование.

Первую нагрузку из-за COVID-19 в Москве приняли лаборатории Роспотребнадзора, обрабатывая порядка трех тысяч тестов в сутки. Впоследствии, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, ежедневно в городе начали проводить около 18 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Недавно стало известно, что в России разработали препарат от коронавируса. Его клинические испытания начнутся через 10-12 дней, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В то же время ведущий российский инфекционист Виктор Малеев дал неблагоприятный прогноз по поводу распространения коронавируса. По его словам, Россия к концу апреля достигнет пика.