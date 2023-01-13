Общество 13 января 2023, 18:12 Теща убитого рэпера Картрайта отсудила у государства расходы на юридическую помощь Теща убитого рэпера Картрайта отсудила у государства 545 тысяч рублей на юрпомощь РИА «Новости»

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Теща убитого в Санкт-Петербурга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Елена Кохал отсудила у государства порядка 545 тысяч рублей, которые она потратила на юридическую помощь. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга в Telegram-канале.

Женщина обратилась в суд с просьбой возместить расходы на оказанную ей юридическую помощь.

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«Суд требования удовлетворил, возместил Кохал Е.М. за счет средств федерального бюджета 545 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

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Кохал задержали в октябре 2020 года. Через год ее уголовное преследование завершили, потому что не нашли доказательств в причастности женщины в преступлении.

Мертвого рэпера Энди Картрайта нашли в квартире на Невском проспекте летом 2020 года. Его тело расчленили. Подозреваемой в жестоком убийстве стала жена рэпера Марина Кохал. Предположительно, она ввела мужу инсулиносодержащий препарат и расчленила тело с помощью ножа и пилы.

Адвокат семьи рэпера Антон Кобит в беседе с «360» заявил, что убийство музыканта идеально спланировали.