Тесака похоронили на Кунцевском кладбище Москвы. Видео

Националиста Максима Марцинкевича (Тесака) похоронили на Кунцевском кладбище Москвы. Проститься с ним пришло несколько десятков человек. На входе всех осматривали полицейские, которые сегодня дежурят на Кунцевском кладбище из-за усиленных мер безопасности. Об этом сообщил корреспондент «360».

Тесака похоронили в открытом белом гробу, люди могли с ним проститься и возложить цветы. Рядом с гробом была палатка, в которой сидели родственники умершего. На траурную церемонию приехал полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. Погребение прошло тихо, без эксцессов и провокаций.

Мертвого Марцинкевича нашли 16 сентября в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, он совершил суицид. На месте гибели Тесака нашли предсмертную записку, в которой он просит извинения у администрации изолятора за причиненные неудобства и просит передать книгу и личный дневник своей возлюбленной.

В СК заявили, что перед смертью Марцинкевич признался в нескольких убийствах, что могло подтолкнуть его к суициду из-за пожизненного срока. Родные Тесака не верят, что он мог совершить самоубийство.