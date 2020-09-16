Графолог сравнил опубликованную в Сети предсмертную записку Тесака с его старым письмом

Появившуюся в Сети записку действительно написал Максим Марцинкевич, уверен графолог. Руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль во время беседы с «360» сказала, что по записке видна нервозность Тесака.

«Записка написана им самим, очень похож психомоторный стереотип письма во всех образцах почерка. Состояние, в котором написана записка, крайне нервозное, тревожное, внутренне зажатое. Пока сложно сказать причины его поступка и обстоятельства, при которых писалась записка, нужно проводить глубокое графологическое исследование», — заявила Дрыгваль.

Собеседница сравнила предсмертную записку с образцами рукописей Тесака прошлых лет. Дрыгваль отметила, что в ней добавляется более сильная нервозность и страх. В послании он извиняется перед администрацией изолятора, просит передать книги и личный дневник гражданской жене в Екатеринбург, а его личные вещи уничтожить.

Ранее СМИ сообщили, что тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича (Тесака) нашли в камере СИЗО в Челябинской области. Предварительная причина его смерти — суицид.