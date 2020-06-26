Путин поговорил с Макроном по видеосвязи. Обсудили терроризм, миграцию, изменения климата и пандемию

С первых минут разговора президенты любезно поприветствовали друг друга. Затем Путин рассказал, что в России накануне прошел парад Победы. Его пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за пандемии.

«Это наша общая Победа. Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами», — сказал президент России.

Он предложил обсудить «старые угрозы», с которыми власти страны продолжают бороться: это терроризм, неконтролируемая миграция, изменение климата, различные пандемии. Также Путин вынес на обсуждение ситуации на Украине, на Балканах, в Сирии и Ливии.

В ответ Макрон поделился, что хотел бы сам присутствовать на параде Победы, но сложившаяся ситуация заставляет менять планы. Хоть, по словам президента Макрона, видеосвязь экономит время на перелете, «это не так приятно, как личная встреча».

«Как я тебе уже написал и еще раз хочу сказать, Франция отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны: это 27 миллионов жертв среди военных и мирного населения. И также мы хотим отдать дань памяти народам Восточной Европы, которые также пострадали в эти тяжелые исторические времена», — пояснил Макрон.

В конце своего обращения к президенту Франции Путин пригласил Макрона в Россию. Последний ответил, что приедет в конце лета, если эпидемическая ситуация позволит это сделать.

Ранее президент России поговорил по телефону с Александром Лукашенко.