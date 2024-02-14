Общество 14 февраля 2024, 08:59 Территории у 34 транспортных объектов благоустроят в Москве Собянин: в этом году благоустроят территории у 34 транспортных объектов Москвы РИА «Новости»

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Территории, прилегающие к 34 транспортным объектам в Москве, благоустроят в этом году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь больше 321 гектара», — уточнил градоначальник.

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Мэр уточнил, что комфортные условия пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями ведут уже несколько лет: в 2023 году сделали удобными 564,5 гектара вокруг 58 транспортных объектов.

В прошлом году в Москве благоустроили 39 водоемов.