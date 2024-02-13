Москва 13 февраля 2024, 13:36 Более 130 водоемов благоустроили в Москве с 2011 года Собянин: в 2023 году в Москве благоустроили 39 водоемов РИА «Новости»

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С начала 2011 года в Москве прошла реабилитация 138 водных объектов, из них 39 благоустроили в прошлом году. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в 2023 году работы прошли на водоемах в парках Лефортово, Лианозово и Покровское, прудах-регуляторах № 3 и № 4 на реке Битце, в руслах рек Сетунь, Раменка и на других объектах.

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Собянин добавил, что в наступившем году состоятся мероприятия по восстановлению и улучшению состояния 20 водных объектов, в числе которых — 2-й Николо-Хованский пруд, Оленьи пруды, пруд Быково Болото и другие.

Ранее в Москву-реку очистили от брошенных судов и плавучих объектов. Их владельцам выпишут штрафы, после чего они смогут забрать свое имущество.