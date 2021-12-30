Терапевт назвал способы не замерзнуть на улице в мороз

На большей части территории России установилась зимняя погода, столбик термометра опустился ниже нуля. При морозах можно получить переохлаждение и не заметить этого.

Врач-терапевт Алексей Жито рассказал Пятому каналу, что на холоде в первую очередь страдают руки и ноги, а также нос и ушные раковины.

В зоне риска находятся те, кто недавно перенес инфекционные заболевания и операции, дети и пожилые люди. Нельзя забывать и о вышедших на морозную улицу после употребления алкоголя. В этом случае человек просто не ощущает реальную температуру за окном, отсюда и частая гибель выпивших от переохлаждения.

«Отправляясь на улицу, человек должен быть тепло одет и хорошо заправлен пищей», — подчеркнул врач.

Жито рекомендовал перед выходом на мороз выпить побольше воды, а в еде отдать предпочтение продуктам с высоким содержанием жиров. При низких температурах не будет лишним отказаться от металлических украшений, а одеваться нужно в несколько слоев одежды, чтобы между ними образовалась прослойка воздуха. Если человек ощущает признаки переохлаждения, нужно как можно быстрее войти в помещение и выпить там горячий чай или кофе.