Врач рассказал, чем может быть опасен морозный воздух

Морозный воздух может быть вредным для дыхательных путей, поскольку повреждает их. Как от этого защититься, рассказал в беседе с радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

Медик отметил, что в сильные морозы дыхательные органы могут пострадать практически у каждого человека. Если за окном -25, то дело совсем не в том, насколько он чувствителен к холоду. Самые частые симптомы поражения морозом — это болевые ощущения в горле и кашель.

Однако действительно есть люди, которые более сильно ощущают даже слабые минусовые температуры.

«Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей», — отметил Карабиненко.

Врач добавил, что повреждения, которые морозная погода может нанести дыхательным путям, могут привести к тому, что в организм легче проникнет инфекция. Поэтому зимой важно помнить, каким образом заботливые родители советуют защищаться от простудных заболеваний своим детям. Например, закрывать нос и рот высоко поднятым шарфом, особенно на ветру.

Карабиненко добавил, что немного согреть органы дыхания поможет и обычная медицинская маска. Воздух будет прогреваться рядом с дыхательными путями. После того, как человек вернулся с мороза, ему следует выпить горячий чай или кофе, отметил медик.