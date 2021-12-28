Врач рассказал, чем может быть опасен морозный воздух
Врач Карабиненко рассказал, как морозный воздух повреждает дыхательные пути
Морозный воздух может быть вредным для дыхательных путей, поскольку повреждает их. Как от этого защититься, рассказал в беседе с радио Sputnik заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.
Медик отметил, что в сильные морозы дыхательные органы могут пострадать практически у каждого человека. Если за окном -25, то дело совсем не в том, насколько он чувствителен к холоду. Самые частые симптомы поражения морозом — это болевые ощущения в горле и кашель.
Однако действительно есть люди, которые более сильно ощущают даже слабые минусовые температуры.
«Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей», — отметил Карабиненко.
Врач добавил, что повреждения, которые морозная погода может нанести дыхательным путям, могут привести к тому, что в организм легче проникнет инфекция. Поэтому зимой важно помнить, каким образом заботливые родители советуют защищаться от простудных заболеваний своим детям. Например, закрывать нос и рот высоко поднятым шарфом, особенно на ветру.
Карабиненко добавил, что немного согреть органы дыхания поможет и обычная медицинская маска. Воздух будет прогреваться рядом с дыхательными путями. После того, как человек вернулся с мороза, ему следует выпить горячий чай или кофе, отметил медик.