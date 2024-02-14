14 февраля 2024, 19:32
Тепловой пункт построят для домов программы реновации на юге Москвы
Центральный теплопункт построят для домов по реновации в южном районе Москве
Центральный тепловой пункт построят на юге Москвы для домов по программе реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Работы пройдут на участке 0,03 гектара в Даниловском на юге Москвы. Княжевская подчеркнула, что новый объект — пример, как программа реновации позволяет усовершенствовать жилищные условия горожат и обновить инженерные сети в мегаполисе.
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Сооружение будет неподалеку от будущих жилых домов. По плану, на территории работ пройдет масштабное благоустройство. Проект предполагает возведение игровых площадок и мест для отдыха жителей района.
«Для строительства утверждены изменения в правила землепользования и застройки», — добавила председатель Москомархитектуры.
Кроме того, за начало 2024 года 21 дом снесли по программе реновации.
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