Общество 14 февраля 2024, 19:32 Тепловой пункт построят для домов программы реновации на юге Москвы Центральный теплопункт построят для домов по реновации в южном районе Москве РИА «Новости»

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Центральный тепловой пункт построят на юге Москвы для домов по программе реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Работы пройдут на участке 0,03 гектара в Даниловском на юге Москвы. Княжевская подчеркнула, что новый объект — пример, как программа реновации позволяет усовершенствовать жилищные условия горожат и обновить инженерные сети в мегаполисе.

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Сооружение будет неподалеку от будущих жилых домов. По плану, на территории работ пройдет масштабное благоустройство. Проект предполагает возведение игровых площадок и мест для отдыха жителей района.

«Для строительства утверждены изменения в правила землепользования и застройки», — добавила председатель Москомархитектуры.

Кроме того, за начало 2024 года 21 дом снесли по программе реновации.