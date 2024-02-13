Общество 13 февраля 2024, 14:19 Свыше 20 домов снесли в Москве по программе реновации в этом году Бочкарев: 21 жилой дом снесли в Москве по программе реновации с начала 2024 года Freepik

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В Москве по программе реновации с начала 2024 года снесли 21 расселенный дом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Программа реновации продолжает набирать обороты. С начала 2024 года в столице завершен демонтаж расселенных домов, расположенных в 11 районах в семи административных округах», — рассказал он.

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Бочкарев подчеркнул, что на месте снесенных домов построят новое жилье для переселения жильцов, а также обустроят комфортную инфраструктуру.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что темпы сноса зданий по программе достаточно высокие: за 2023 год демонтировали более 200 расселенных жилых зданий.

Более того, за прошедшие пять лет в рамках проекта «Жилье» объем строительства и ввода жилых объектов в мегаполисе увеличился в два раза — с трех миллионов до пяти–семи миллионов квадратных метров в год.

Так, более 80 тысяч человек переедут в дома по реновации на юге Москвы. Для участников программы уже построили 27 домов.