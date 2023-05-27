Общество 27 мая 2023, 12:51 Теплое и солнечное лето ждет москвичей по прогнозам синоптиков Синоптик Тишковец: лето 2023 года в Москве будет теплее обычного на один-два градуса Unsplash

Читать 360tv в

Лето 2023 года в столице не побьет температурные рекорды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Средние многолетние значения летних температур в Москве составляют ночью +10…+15, днем — +21…+26. По предварительным прогнозам, в июле и августе столбики термометров покажут на один-два градуса больше положенной климатической нормы.

Реклама

«Что касается осадков, то их недобор, особенно в июне–июле, может достигать 30%. А на западе Подмосковья — и 40%», — отметил Тишковец.

По его словам, такая погода повышает риск возникновения пожаров. Из-за дефицита осадков уже сейчас в отдельных районах Подмосковья ввели третью-четвертую степень пожароопасности из пяти возможных.

«Аграриям и тем, кто проводит время на дачных участках и выращивает огурчики-помидорчики, следует запастись водой», — дал совет синоптик.

Ранее синоптик Леус назвал май 2023 года самым сухим месяцем в XXI веке.