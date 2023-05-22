Общество 22 мая 2023, 16:14 Май-2023 стал самым сухим месяцем в XXI веке — синоптик Леус Синоптик Леус назвал май 2023 года самым сухим месяцем в XXI веке Сайт мэра и правительства Москвы

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За весь май в этом году прошло мало дождей. Выпало всего лишь 14 миллиметров осадков. Это лишь четверть от месячной нормы, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«С такими показателями май 2023 года пока самый сухой в XXI веке, но у него есть еще 10 дней, чтобы исправить ситуацию», — написал он.

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В ближайшие дни ожидается похолодание и пройдут дожди. Но даже такими темпами вряд ли они в общей сумме наберут больше половины нормы.

С другой стороны, как подчеркнул Леус, ливни, которые прошли вчера и сегодня в некоторых районах столицы, заметно улучшили ситуацию с пожарной опасностью в Москве и Подмосковье. Пока она сохраняется только на крайнем юге и западе города.

Ранее Гидрометцентр рассказал о погоде на этой неделе в Москве. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов, после заката температура упадет до +12. Самой холодной станет ночь со среды на четверг — до +9 градусов.

Грозы пройдут в отдельных районах столицы. Порывы ветра минимальны — до двух-семи метров в секунду.