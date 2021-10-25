В центральную часть европейской России приходит тепло. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, к этому приведут теплые ветры с Атлантики. Воздух прогреется до 12 градусов, что примерно на четыре отметки превышает норму.

«Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно теплые, поэтому температура со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы… Начиная с четверга, будут двузначные значения температуры, до 10-12 градусов», — сказал Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

До этого в Европейской России всю неделю продолжался так называемый «погодный калейдоскоп». В разных городах снег сменялся дождем, холодные промозглые дни — ясной солнечной погодой.

В Москве в минувший вторник уже прошел первый осенний снег, хотя он был очень слабым. В Санкт-Петербурге снежные осадки оказались сильнее. Чем севернее, тем больше природные пейзажи были похожи на конец ноября. На территории Кольского полуострова вообще практически началась зима.