Россиянам пообещали «погодный калейдоскоп»

Погода в европейской части России в ближайшие дни будет меняться с калейдоскопической скоростью. Об этом сообщили на сайте центра погоды «Фобос».

В Москве во вторник уже прошел первый осенний снег, хоть и очень слабый. А вот в Санкт-Петербурге снежные заряды были довольно сильные. Чем севернее, тем сильнее пейзажи напоминают ноябрь. А на Кольском полуострове вообще уже как будто началась зима.

Погодные условия продолжат меняться в среду. На западе России осадки перейдут в дожди, но и снегопады сохранятся, а главное, станут интенсивнее. Поэтому все, кто не заметил вчера снег в столице, теперь не должны его пропустить. В первой половине дня в Москве будет максимум +3…+5 градусов, но к вечеру начнется мокрый снег, а ветер усилится до 13-15 метров в секунду.

В Петербурге порывы сильнее — до 17 метров в секунду. Усилятся дожди, зато к ночи потеплеет до +10 градусов.

В Москве в четверг-пятницу столбик термометра подскочит до +12…+13 градусов. В «Фобосе» отметили, что это очень далеко от обычных октябрьских показателей. Но к выходным температура вернется к нормальным +5…+7 градусам.

В четверг особенно ветрено будет в Центральной России.

В МЧС ранее предупредили москвичей о мокром снеге с дождем.