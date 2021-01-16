Температуру отопления повысили до максимума из-за морозов в Москве

В городской системе отопления Москвы повысили температуру до максимальных показателей из-за сильных морозов. Ее подняли до 130 градусов.

Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Его слова процитировал ТАСС.

«На этой неделе в столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов», — отметил Бирюков.

Он добавил, что выбор технологических режимов системы делают в соответствии с температурой наружного воздуха. Специалисты заранее получают прогноз синоптиков и принимают решение на основе этих данных — повышают или понижают температуру в системе отопления.

Отпуск тепла регулируют с помощью двух основных параметров — понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Бирюков подчеркнул, что изменения происходят поэтапно, это не одномоментное действие.

В ночь на 16 февраля столичный жилой комплекс «Грин Парк» затопило кипятком. Жители рассказали «360», что от горячей воды пострадали полы, стены и мебель, а также косметика — она выпарилась и сварилась в тюбиках из-за высоких температур.

По данным Гидрометцентра, 16 января Москву ждет метель, гололедица и морозы до −15 градусов. 17 января температура упадет до −17, а ночью — до −21 градуса. В первый день следующей недели столбик термометра опустится еще ниже: днем до −17, а ночью до −25 градусов.