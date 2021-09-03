Темнокожий парень из рекламы ресторанов «Тануки» рассказал, что боится преследования

Темнокожий парень, снявшийся в рекламе для ресторанов «Тануки», боится, что его начнут преследовать сторонники движения «Мужское государство». Студент переживает, что не сможет доучиться в России, и ему придется покинуть страну из-за преследований. Интервью с молодым человеком опубликовал RT.

«Я читал в соцсетях, что активисты „Мужского государства“ будут искать актеров, которые снимались в этой рекламе. И поэтому сейчас я очень боюсь. Мне осталось учиться в России всего год. Жаль, что именно сейчас возникла такая проблема. Боюсь, что придется уехать домой раньше, так и не доучившись. Если мне будут поступать угрозы, я планирую написать заявление в полицию. Но не уверен, что полиция сможет меня защитить. А последователи „Мужского государства“ могут оказаться в любом месте, где я бываю», — заявил молодой человек.

Ранее основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков потребовал извинений от ресторана «Тануки» за использование в рекламе темнокожих моделей. По его словам, такие акции «навязывают чуждые ценности» россиянам. Компания, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы, указывая на угрозы со стороны движения.