Директор по маркетингу «Тануки» пожаловался на травлю в соцсетях со стороны «Мужского государства»

Участники движения «Мужское государство» устроили массовую травлю с угрозами в адрес директора по маркетингу сети ресторанов «Тануки» Станислава Колоскова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Причину такого поведения Колосков видит в том, что в «Тануки» отказались извиниться за свою рекламную кампанию, которая не понравилась основателю движения Владиславу Позднякову.

«Вчера начались личные угрозы от соратников-школьников господина Позднякова. Они уже переключились на мою семью! Это уже переходит все допустимые границы, поэтому с сегодняшнего дня буду действовать еще более решительно», — заявил Колосков.

Атака на «Тануки» началась после публикации рекламы с участием чернокожего мужчины и белой женщины, которая появилась в социальных сетях. После первой атаки со стороны Позднякова и его сторонников сеть заявила, что не намерена приносить извинения.

В своем манифесте сеть заявила, что продолжит публиковать фотографии прекрасных людей вне зависимости от их вероисповедания, национальности, расы или ориентации.

Компания обратилась в Роскомнадзор с просьбой обратить внимание на деятельность организации. Кроме того, «Тануки» направили обращение к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой заблокировать канал «Мужского государства».

После этого в рестораны «Тануки» массово поступили звонки с сообщениями о заложенных бомбах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранители обязаны отреагировать, если в поведении сторонников «Мужского государства» есть что-то противозаконное.