Телевизионную премию ТЭФИ отложили на осень

Национальная телевизионная премия ТЭФИ перенесена с мая на ориентировочную дату в конец октября или начало ноября. Об этом рассказал ТАСС.

Полномасштабную церемонию, соотвествующую размазу мероприятия, сейчас просто невозможно организовать, рассказал председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

Он добавил, что работы будут приниматься к рассмотрению с 1 января 2020 года по 31 августа 2021. На данном этапе обсуждается вопрос о добавлении новых номинаций для расширения границ конкурса, добавили в «Национальной службе новостей».

Год назад церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемической ситуации.

«Было принято решение о переносе церемонии ТЭФИ и вручении статуэток ТЭФИ на май 2021 года», — рассказал ТАСС председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

Он объяснил, что такое решение было вызвано тем, что традиционные даты, которые сложились в последние годы, приходятся на начало октября.