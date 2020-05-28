Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на год

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемической ситуации.

«Было принято решение о переносе церемонии ТЭФИ и вручении статуэток ТЭФИ на май 2021 года», — рассказал ТАСС председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

Он объяснил, что такое решение было вызвано тем, что традиционные даты, которые сложились в последние годы, приходятся на начало октября.

«Публичные собрания в это время года еще могут находиться под разными ограничениями, а устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется нецелесообразным», — сказал Швыдкой.

Прием заявок на соискание премии завершится 1 февраля 2021 года. Очень важно отметить корреспондентов, съемочные группы, которые освещали пандемию, отметил Швыдкой. По его словам, тема борьбы с коронавирусом так или иначе найдет свое отражение в церемонии ТЭФИ и результатах голосования.

Он также заметил, что 1 июля станет понятно, какой контент, представленный сегодня на национальных платформах, в национальных сетях интернета, может быть тоже включен в конкурс. По его словам, сейчас этот вопрос пока обсуждается.