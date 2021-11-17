Телеведущую раскритиковали за упоминание о непривитости умершей Асмаловской

Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Татьяну Черняеву за то, что в своем сообщении о смерти ведущей и танцовщицы Кристины Асмаловской она рассказала об отсутствии прививки у коллеги. Некоторые заявили, что писать о вакцинации было неуместно.

«Обязательно указывать информацию, что не прививалась?» — задал вопрос Олег Мариловцев в комментариях к посту Черняевой в Facebook.

Одна из женщин ему ответила, что данные сведения были нужны, чтобы антиваксеры потом не говорили о том, что привилась и умерла.

«Это неуместно в данном случае. Представьте, что на похоронах человека, умершего от цирроза печени, объявить всем диагноз и добавить при этом, что покойный „употреблял горькую“», — написала Вера Крайнова.

Павел Карахтанов отметил, что если бы ведущая привилась, но все равно умерла, о вакцинации бы не стали упоминать. Сама Черняева на выпады своих подписчиков пока ничего не ответила.

Ранее стала известно, что 41-летняя Асмаловская скончалась из-за ковида. Об этом сообщила ее коллега по программе «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. <…> Светлая память светлому человеку (41 год. Ковид. Не прививалась)», — заявила Черняева.

Асмаловская была мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам и трехкратной чемпионкой России. В 2012 году она участвовала в шоу «Танцы со звездами» в паре с актером Маратом Башаровым.