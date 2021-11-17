Умерла от ковида участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская

В Москве от коронавируса скончалась 41-летняя танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская. Она была мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам и трехкратной чемпионкой России. Женщина в 2012 году участвовала в шоу «Танцы со звездами». Ее партнером был актер Марат Башаров.

О смерти коллеги в Facebook сообщила ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева. Она уточнила, что Асмаловская не вакцинировалась от коронавируса.

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте… <…> Светлая память светлому человеку», — заявила Черняева.

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова 11 ноября сообщила, что ее коллега Лариса Гузеева вернулась к работе. В сентябре стало известно, что она заразилась ковидом и пролежала несколько недель в больнице в Коммунарке.