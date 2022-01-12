Телеведущий Владимир Соловьев выразил слова скорби в связи со смертью Михаила Зеленского

Телеведущий, председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Михаила Зеленского. По его словам, он запомнит Михаила как творческого и оптимистичного человека. Об этом написал RT.

«Мы вместе с Михаилом работали на ВГТРК. Он тогда вел программу „Вести Москва“. Пересекались мы не так часто, но мне Миша запомнился как человек творческий, оптимистичный, улыбчивый, очень приятный в общении. Программу он делал интересную, подбирал иногда неожиданные сюжеты. Знаю, что у него было много новых творческих планов. Очень жаль, что он не успел их осуществить», — сообщил Соловьев.

Журналист добавил, что и он, и его коллеги пребывают в шоке от этой новости. От всего Союза журналистов России он выражает глубокие соболезнования семье Михаила Зеленского.

Ранее сообщалось, что журналист Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. Ему было 46 лет.