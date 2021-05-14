Телеведущий Молчанов ответил на сообщения о своей госпитализации

Телеведущий Владимир Молчанов заявил, что находится в больнице не из-за необходимости срочной операции. Экстренной госпитализации не было, подчеркнул он.

По словам журналиста, посещение больницы плановое. Он проходит процесс реабилитации после коронавируса и собирается пробыть в медучреждении еще неделю.

«Что за глупость? Я планово лег. У меня был в январе ковид. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено. <…> Упражнения делаю, дышу, как после ковид восстанавливаются», — сказал Молчанов РИА «Новости».

Информацию о госпитализации ведущего ранее появилась в ряде СМИ. Сообщалось, что 70-летнему Молчанову якобы требуется операция. Врачи ведут обследование и готовят его к хирургическому вмешательству.

Реабилитация после коронавируса предполагает различные дыхательные упражнения, тренировку сердечно-сосудистой системы, прием различных поддерживающих препаратов.