Теле- и радиоведущего Владимира Молчанова госпитализировали в московскую больницу, сообщил РЕН ТВ. По данным издания, это связано с серьезной болезнью.

Журналисту 70 лет. Ему требуется операция, утверждают СМИ. Сейчас врачи готовят его к хирургическому вмешательству. Он проходит необходимые обследования и сдает анализы.

Многие знают Молчанова как автора и ведущего программы «До и после полуночи». Она выходила еще в советское время, в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Его неоднократно удостаивали премии «ТЭФИ».