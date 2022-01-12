Телеведущий Эрнест Мацкявичюс рассказал, что Михаил Зеленский в жизни был «гораздо ярче, чем в кадре»

Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс рассказал, что известие о смерти его друга и коллеги, телеведущего Михаила Зеленского привело его в состояние шока. Моментами, связанными с работой в кадре и за кадром с Заленским, журналист поделился с «Газетой.ru».

По словам Мацкявичюса, Зеленский в жизни был «гораздо ярче, чем в кадре». Он был невероятно светлый человек, излучающий энергию и позитив. В кадре он был серьезный и сосредоточенный, а за кадром — человек-огонь, излучающий позитив, радость. У Зеленского, по словам Мацкявичюса, было великолепное чувство юмора, он всегда очень удачно шутил и над коллегами, и над друзьями.

Журналист отметил, что Зеленский был на пике энергии. К нему тянулись коллеги и ученики, к тому же он имел множество различных талантов.

«Он был замечательным педагогом, у него были студенты, ученики. Очень многих он подготовил к профессии журналиста, передал свои знания. Его очень любили студенты, у него всегда на лекциях и семинарах было не протолкнуться. Он был человек, к которому тянулись. Причем абсолютно многогранный, у него было множество всяких талантов. Даже в нашей профессии он работал и в серьезной информационной журналистике, и вел ток-шоу „Прямой эфир“, кстати, был первым ведущим этого ток-шоу. Был высококлассным интервьюером, он был прекрасным шоуменом. Он прекрасно танцевал, участвовал в разных наших проектах, таких как „Танцы на льду“. Тяжело, конечно, сейчас об этом говорить. Мы еще не понимаем, что произошло. Еще мало информации. Миша всегда был на пике энергии. Он и инсульт, как сейчас пишут в агентствах, это два несочетаемых понятия», — заключил Мацкявичюс.

Телеведущий Михаил Зеленский скончался 11 января в Доминикане. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инсульт.