Телеведущий Брилев опроверг сообщения об уходе из ВГТРК

Телеведущий Сергей Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК. Он заявил, что находится в командировке и только что выходил с новостями в прямой эфир.

Сообщения об уходе Брилева стали распространяться в Telegram-каналах. По словам ведущего, он уже несколько недель находится в командировке.

«Ну как я физически могу уйти, если я сегодня после Армении и Эмиратов перелетел в Бразилию и только что был в эфире „России 24“?» — сказал Брилев РИА «Новости».

Телеведущий отправился в командировку, чтобы снять серию специальных репортажей о реакции на ситуацию на Украине. Вместе с сюжетами журналисты работают сразу над двумя документальными фильмами.

Спецоперация продолжается на Украине 20-й день. Российские военные взяли под полный контроль территорию Херсонской области. Средства ПВО в ДНР перехватили ракету «Точка-У», осколки которой упали в микрорайон Солнечный в Макеевке. Пострадали как минимум четыре человека, в числе которых оказались дети. ДНР попросила помощи у Минобороны РФ в предотвращении ракетных ударов со стороны Украины.