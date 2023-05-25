Общество 25 мая 2023, 15:13 Телескопы установят в парке «Ходынское поле» в Москве Москвичей пригласили понаблюдать за небесными телами в телескоп в парке «Ходынское поле» Unsplash

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В конце весны в парке «Ходынское поле» установят телескопы. Через них москвичи увидят Венеру, Марс, Луну и другие планеты. Наблюдение за небесными телами лучше провести вечером, сообщили в департаменте культуры Москвы.

По информации из источника, первый вечер организуют 26 мая с 20:00 до 23:00 при условии хорошей погоды. На холме рядом с панорамными качелями и детской площадкой «Авиатор» установят три телескопа с увеличением от 120 до 400 крат.

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Эксперты международной общественной организации «Астрономо-геодезическое объединение» (МОО «АГО») проведут лекции. Они расскажут о законах движения космических тел, их физической природе и инструментах наблюдения за ними.

Летом в хорошую погоду и при достаточной видимости сеансы наблюдения за звездами и планетами ориентировочно проведут 2 и 30 июня, 28 июля и 25 августа.

На мероприятия необходима регистрация в Telegram-канале парка. Для этого надо оставить комментарий под сообщением о проведении сеанса.

В рамках исследования планет, в частности, Венеры специалисты из Химок создадут космический комплекс.