Подмосковье 24 мая 2023, 11:06 Космический комплекс для исследования Венеры разработают в Химках

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Научно-производственное объединение имени Лавочкина в Химках разработает космический комплекс, который отправится на Венеру. Зонд будет запущен Россией впервые после многолетнего перерыва в исследованиях второй планеты Солнечной системы.

Станция «Венера-Д» продолжит исследования, начатые ранее советскими аппаратами. Этот проект поможет лучше изучить атмосферу, поверхность, внутреннее строение и окружающую плазму планеты.

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Сейчас инженеры заняты разработкой эскизного проекта, также идет формирование Совета главных конструкторов.

Кроме того, в этом году запустят автоматический космический аппарат «Луна-25», разработанный также научно-производственным объединением имени Лавочкина в Химках. С его помощью исследуют залежи льда на южном полюсе спутника нашей планеты.

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