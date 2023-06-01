Общество 01 июня 2023, 14:44 Телеканал выдал кадры из Айовы за разрушенную беспилотниками Москву Телеканал Newsmax показал рухнувший дом в Айове как последствие атаки дронов на Москву

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В программе «Отчет с Гретой ван Састерен» на телеканале Newsmax дважды показали обрушившийся дом в Айове, выдав за последствия атаки беспилотников на Москву. На подлог обратили внимание участники проекта Media Matters for America.

Красную шестиэтажку с обвалом посередине вывели в эфир 30 мая. Этот кадр показали в превью к сюжету «Отчета с Гретой ван Састерен» об атаке дронов на Москву, а потом в самой программе. Телеведущая сказала, что дроны поразили несколько домов, но они получили незначительные разрушения и никто не пострадал.

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Автор расследования нашел видеорепортаж агентства The Associated Press из города Девенпорт штата Айова с этим зданием. Многоквартирный дом частично обрушился вечером 28 мая. Телеканал CNN сообщил, что в нем по неизвестной причине произошел хлопок. Из-под завалов достали восемь человек, еще одного нашли запертым в квартире. Пять человек объявили пропавшими без вести.

Беспилотники атаковали Москву утром 30 мая. Три дрона влетели в окна многоэтажек в разных районах города, еще пять сбили в Подмосковье.