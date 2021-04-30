Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» и «Бессмертный полк» расскажут о кинематографистах-фронтовиках

Ко Дню Победы телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» и Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» проведут акцию «Бессмертный полк телеканала „Мосфильм. Золотая коллекция“». Ее цель — сохранение памяти о героическом военном поколении.

В это поколение входят известные актеры и режиссеры советского кино: Сергей Бондарчук, Юрий Никулин, Юрий Озеров, Владимир Басов, Анатолий Папанов, Алексей Смирнов, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Пуговкин, Владимир Этуш.

По словам директора по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Ивана Кудрявцева, в каждом российском городе есть доска или стела с именами тех, кто жертвовал и рисковал жизнью за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Есть такая и на „Мосфильме“ — флагмане национального кинопрома. Мы продолжим по крупицам собирать информацию и материалы обо всех, кто внес свой вклад в защиту нашей культуры, придя в кинопавильоны с полей непридуманных боев. Мы хотим собрать на нашем сайте все эти истории. А потому первые 10 имен — лишь самое начало проекта „Бессмертный полк телеканала ‚Мосфильм. Золотая коллекция‘“», — добавил Кудрявцев.

Редакция телеканала впервые совместно с движением «Бессмертный полк» собрала информацию о подвигах и наградах героев и подготовила к праздничному эфиру короткие видеосюжеты с фотографиями фронтовиков и описанием их боевого пути.

На сайте проекта появились снимки, сделанные во время войны, интервью с родственниками кинематографистов-фронтовиков, архивные документы, наградные листы, цитаты о войне.

«Вся жизнь актеров и режиссеров-фронтовиков — это замечательный пример того, как, пройдя через кровь и боль войны, они смогли сохранить в себе в послевоенные годы чистоту, доброту, искренность и создать удивительные экранные образы, которые будут восхищать и радовать еще не одно поколение наследников Победы», — заявил руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Артем Хуторской.

Движение «Бессмертный полк России» появилось в 2007 году. Тогда в Тюмени небольшая группа людей впервые вышла с портретами фронтовиков. Теперь эта акция стала всероссийской и ежегодной.