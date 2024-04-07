Общество 07 апреля 2024, 19:23 Телеканал «360» получил премию «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ» Телеканал «360» стал победителем национальной премии «Феникс» Первая Национальная премия «Феникс» от Rutube

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Телеканал «360» стал победителем национальной премии «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ». Награждение лауреатов состоялось на площадке ВДНХ.

«Мы с первого дня — а мы не сильно отставали от федеральных коллег в соцсетях, чувствуем поддержку. Rutube нужен России, продолжайте — это очень большое дело», — заявил гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин.

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Премию приурочили к 30-летию Рунета. На сегодняшний день аудитория телеканала «360» на Rutube превышает 143 тысячи человек.

Ранее стало известно, что четыре проекта Московской области вошли в шорт-лист премии «Спорт-Бизнес-Консалтинг-2024». Регион представили в таких номинациях, как «Ледовая аренда года», «Спортивный регион года», «Проект года» и «Спортивно-массовое мероприятие года».