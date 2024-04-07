07 апреля 2024, 19:23
Телеканал «360» получил премию «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ»
Телеканал «360» стал победителем национальной премии «Феникс»
Телеканал «360» стал победителем национальной премии «Феникс» в номинации «Региональное телевидение и СМИ». Награждение лауреатов состоялось на площадке ВДНХ.
«Мы с первого дня — а мы не сильно отставали от федеральных коллег в соцсетях, чувствуем поддержку. Rutube нужен России, продолжайте — это очень большое дело», — заявил гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин.
Реклама
Премию приурочили к 30-летию Рунета. На сегодняшний день аудитория телеканала «360» на Rutube превышает 143 тысячи человек.
Ранее стало известно, что четыре проекта Московской области вошли в шорт-лист премии «Спорт-Бизнес-Консалтинг-2024». Регион представили в таких номинациях, как «Ледовая аренда года», «Спортивный регион года», «Проект года» и «Спортивно-массовое мероприятие года».
Россия
Телевидение
ВДНХ
Реклама
Реклама