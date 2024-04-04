Подмосковье 04 апреля 2024, 11:53 Проекты Подмосковья вошли в число лучших на чемпионате России по спортивному бизнесу Холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»

Читать 360tv в

Четыре проекта Московской области вошли в шорт-лист премии «Спорт-Бизнес-Консалтинг-2024». Регион представили в таких номинациях, как: «Ледовая арена года», «Спортивно-массовое мероприятие года», «Проект года» и «Спортивный регион года».

Всего на премию поступила 841 заявка. Лучшие проекты попали в шорт-лист номинантов в 31 категории.

Реклама

Так, Кубок губернатора Московской области вошел в номинацию «Спортивно-массовое мероприятие года». Спортобъекты, которые еще только готовятся к открытию, находятся в стадии проектирования или строительства, представлены в номинации «Проект года». В топ-10 претендентов на победу вошла Ледовая арена в Домодедове.

Напомним, церемония награждения победителей состоится 17 апреля 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».