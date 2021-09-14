Telegram оштрафовали в России еще на 9 миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram еще на девять миллионов рублей. Причина этого — отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Назначено наказание в виде административных штрафов — всего по двум делам — в размере 9 миллионов рублей», — сказали в пресс-службе.

В отношении мессенджера составлены протоколы по статьям КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации». По такой же статье к ответственности привлекли Twitter и Facebook. Их сегодня оштрафовали на пять миллионов и на 21 миллион рублей.

Общая сумма штрафов, которые назначили Facebook с начала года за неудаление информации, составила более 80 миллионов рублей, у Twitter — свыше 45 миллионов рублей. Также у этих компаний есть штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей.

Российская сторона просила удалить из соцсетей информацию, которая содержала призывы к участию в массовых мероприятиях, проводившихся с нарушением установленного порядка. В частности, речь шла и о призывах участвовать в этих мероприятиях несовершеннолетних.