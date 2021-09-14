Московский суд выписал миллионные штрафы Facebook и Twitter

Штрафы в 21 миллион рублей выписал Мировой суд Москвы социальной сети Facebook по пяти протоколам о неудалении противоправного контента. Штрафы в пять миллионов рублей получил сервис микроблогов Twitter за такое же нарушение по двум протоколам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Общая сумма штрафов, выписанных Facebook за нарушение российского законодательства, теперь составляет более 90 миллионов рублей. У Twitter общая сумма скромнее — 45 миллионов рублей.

«Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье Кодекса об административных правонарушениях „Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ“ и назначил штрафы в сумме 21 миллион рублей», — заявили в пресс-службе суда.

Facebook и Twitter c начала года уже несколько раз привлекали к административной ответственности за отказ удалять противоправный контент и локализовать данные пользователей в России.