Telegram лишил возможности владельцев гаджетов Apple публиковать платный контент | 360°

Общество 28 октября 2022, 19:07 Telegram лишил возможности владельцев гаджетов Apple публиковать платный контент Основатель Telegram Дуров сообщил об отключении платных постов на устройствах iOS Unsplash

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Telegram отключил функцию публикации платных постов для пользователей устройств на iOS. Это было сделано из-за требований Apple, сообщил его основатель Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что некоторые создатели контента начали использовать сторонние платежные боты для продажи доступа к отдельным постам в своих каналах Telegram.

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«Мы получили сообщение от Apple о том, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия, не платя Apple 30%-ный налог», — написал Дуров.

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Он отметил, что, поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у мессенджерв не было другой альтернативы, кроме как отключить платные посты на устройствах iOS.

Дуров обратил внимание, что работа над инструментами для монетизации контента за пределами Apple будет продолжена.

Ранее Telegram предоставил авторам возможность публиковать платный контент. Эти посты скрыты за анимацией, пока пользователь не заплатит за просмотр необходимую сумму, которую установил автор.