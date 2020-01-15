Телефонным мошенникам приготовили новый способ борьбы

В России захотели создать систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками. Для этого следует создать технологию цифрового отпечатка звонка. Благодаря ей мошенники просто не смогут дозвониться до своих жертв.

Руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков направил соответствующее письму главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву. RT ознакомился с копией послания.

Зыков отметил, что мошенники стали все чаще звонить людям под видом представителей банков. Они представляются сотрудниками службы безопасности, выпытывают у россиян конфиденциальную информацию, просят перевести средства на некий резервный счет или подтвердить информацию в банкомате.

АППСИМ считает, что для решения проблемы нужно разработать технологию цифрового отпечатка звонка. Это цифровой сертификат с системой шифрования. Операторы связи дают его каждому звонку. Если телефонный звонок окажется без цифрового отпечатка, то специалисты сразу поймут, что абонент подделал свой номер телефона. В таком случае оператор может заблокировать такой вызов. Зыков уточнил, что подобные технологии сейчас разрабатывают за рубежом.

Полностью проверка будет проходить следующим образом. Оператор связи изучает информацию о звонке: откуда он выполняется, что это за организация или человек, есть ли у вызова цифровой отпечаток. Если все нормально, то вызов проходит, и люди могут начать разговор.

«Операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами, которые можно построить на базе отечественной криптографии с открытым ключом. Они позволят верифицировать звонящих», — сказано в письме.

Владимир Зыков рассказал, что эта технология поможет бороться не только с мошенниками и надоевшей рекламой, но и с сообщениями о минировании.