    15 января 2020, 10:02

    Телефонным мошенникам приготовили новый способ борьбы

    Наза Салех Захи

    В России захотели создать систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками. Для этого следует создать технологию цифрового отпечатка звонка. Благодаря ей мошенники просто не смогут дозвониться до своих жертв.
    Телефонным мошенникам приготовили новый способ борьбы

    Руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков направил соответствующее письму главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву. RT ознакомился с копией послания.

    Зыков отметил, что мошенники стали все чаще звонить людям под видом представителей банков. Они представляются сотрудниками службы безопасности, выпытывают у россиян конфиденциальную информацию, просят перевести средства на некий резервный счет или подтвердить информацию в банкомате.

    АППСИМ считает, что для решения проблемы нужно разработать технологию цифрового отпечатка звонка. Это цифровой сертификат с системой шифрования. Операторы связи дают его каждому звонку. Если телефонный звонок окажется без цифрового отпечатка, то специалисты сразу поймут, что абонент подделал свой номер телефона. В таком случае оператор может заблокировать такой вызов. Зыков уточнил, что подобные технологии сейчас разрабатывают за рубежом.

    Полностью проверка будет проходить следующим образом. Оператор связи изучает информацию о звонке: откуда он выполняется, что это за организация или человек, есть ли у вызова цифровой отпечаток. Если все нормально, то вызов проходит, и люди могут начать разговор.

    «Операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами, которые можно построить на базе отечественной криптографии с открытым ключом. Они позволят верифицировать звонящих», — сказано в письме.

    Владимир Зыков рассказал, что эта технология поможет бороться не только с мошенниками и надоевшей рекламой, но и с сообщениями о минировании.