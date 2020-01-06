    06 января 2020, 16:07

    Мошенники активизировались в России к концу новогодних праздников

    Андрей Иванов

    Мошенники входят в обычный режим активности в конце новогодних каникул. Они начинают обзванивать клиентов банков под видом сотрудников службы безопасности кредитной организации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

    «Разница в активности мошенников между рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. При этом, как правило, в первые дни праздников активности практически нет, но к концу каникул мошенники постепенно входят в „рабочий режим“», — приводит агентство текст сообщения банка.

    В последнее время 89% мошенников перешли на социальную инженерию. Телефонные звонки стали основным способом обмана клиентов банка. Чаще всего преступники представляются сотрудниками службы безопасности и просят перевести средства на некий резервный счет или подойти к банкомату для подтверждения операции.

    В Сбербанке посоветовали не терять бдительность и предупредили, что никаких безопасных резервных счетов просто не существует, а сотрудники банка никогда не попросят своих клиентов подтвердить операцию в банкомате.