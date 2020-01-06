Мошенники активизировались в России к концу новогодних праздников

«Разница в активности мошенников между рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. При этом, как правило, в первые дни праздников активности практически нет, но к концу каникул мошенники постепенно входят в „рабочий режим“», — приводит агентство текст сообщения банка.

В последнее время 89% мошенников перешли на социальную инженерию. Телефонные звонки стали основным способом обмана клиентов банка. Чаще всего преступники представляются сотрудниками службы безопасности и просят перевести средства на некий резервный счет или подойти к банкомату для подтверждения операции.

В Сбербанке посоветовали не терять бдительность и предупредили, что никаких безопасных резервных счетов просто не существует, а сотрудники банка никогда не попросят своих клиентов подтвердить операцию в банкомате.