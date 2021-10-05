Телефонные мошенники нашли способ разговорить жертву

Звонящие по телефону мошенники придумали, как с помощью робота и тонального режима вывести на разговор россиян и похитить у них деньги. Об этом сообщило РИА «Новости».

У агентства появились сообщения о том, что телефонные преступники под предлогом какого-нибудь опроса предлагают человеку нажать в тональном режиме клавишу, если ответ на заданный вопрос положительный. Якобы после этого гаджет может заблокироваться, а мошенник получит доступ к нему и сможет похитить деньги, ведь к телефону привязана банковская карта.

Однако агентство выяснило, что нажатие клавиш в тональном режиме не приводит к блокировке мобильного и похищению средств. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что мошенники на самом деле пользуются уловкой с тональным переключением, но это нужно, чтобы выйти на жертву и обмануть с помощью методов социальной инженерии.

Недавнее исследование показало, что почти каждый шестой житель РФ потерял деньги или имущество из-за телефонного мошенничества.