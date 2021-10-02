Почти каждый шестой житель России потерял деньги или имущество в результате телефонного мошенничества, сообщил исследовательский центр SuperJob. В результате исследования специалисты установили, что женщины больше рискуют стать жертвами обмана.

Входящие звонки с подозрительными предложениями ежедневно получают 13% россиян. Каждый пятый абонент получает такие звонки несколько раз в неделю. О нескольких звонках в месяц сообщили 23% опрошенных и 16% сталкиваются с таким явлением несколько раз в год.

Ни разу в жизни с телефонными мошенниками не столкнулись 12% жителей России. Причем чаще на крючок мошенников попадаются люди старшего поколения. Специалисты объясняют это тем, что представители молодежи лучше разбираются в технике и могут выявить недоброжелателей.

Опрос был проведен во всех регионах России среди 1600 жителей в возрасте старше 18 лет.

Обманул по телефону 12 пенсионеров пребывающий в тюрьме 31-летний житель Татарстана. Он звонил пенсионерам, представлялся родственником, попавшим в аварию, и просил прислать денег для того, чтобы его не посадили в тюрьму. Полиция вычислила преступника.